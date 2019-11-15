О чём говорили президенты: полный текст стенограммы Зеленского и Трампа

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Белом доме в пятницу, 15 ноября, обнародовали стенограмму первого телефонного разговора президента США Дональда Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским. О чем говорили президенты, пишет УНН, ссылаясь на стенограмму, которая есть в распоряжении издания Axios.

Разговор состоялся 21 апреля. Трамп звонил Зеленскому, чтобы поздравить его с победой на выборах с Борта №1.

Трамп: "Я хотел бы поздравить вас с хорошо проделанной работой и поздравить с фантастическими выборами".

Зеленский: "Рад вас слышать. Большое спасибо. Очень приятно получить от вас весточку, и я ценю ваши поздравления".

Трамп: "Это были невероятные выборы".

Зеленский: "Еще раз большое спасибо. Как видите, мы очень старались, изо всех сил. У нас был отличный пример для подражания".

Трамп: "Я думаю, вы отлично справитесь. У меня много друзей в Украине, которые знают и любят вас. У меня много друзей из Украины, и они думают, что, честно говоря, ждали, что вы победите. И это действительно удивительная вещь, которую вы сделали. Думаю, в некотором роде, я сделал что-то подобное. Мы добиваемся огромного прогресса в США - у нас самая мощная экономика из всех когда-либо существовавших. Я просто хотел поздравить вас. Я не сомневаюсь, что вы будете фантастическим президентом".

Зеленский: "Прежде всего, еще раз огромное спасибо за поздравления. Мы в Украине - независимая страна, и независимая Украина сделает все для своего народа. Вы, как я уже говорил, прекрасный пример. Мы надеемся, что сможем расширить нашу работу так же, как и вы. Вы всегда будете прекрасным примером для подражания для многих. Вы прекрасный пример для наших новых менеджеров. Я также хотел бы пригласить вас, если это возможно, на инаугурацию. Я знаю, как вы заняты, но если вы сможете приехать на церемонию открытия, то это было бы здорово, здорово, если бы вы были с нами в этот день".

Трамп: "Что ж, это очень мило. Я изучу это (пропозицию - ред.), и дам нам дату и, как минимум, от нас будет отличный представитель. Или больше (представителя - ред.) одного из Соединенных Штатов будет с вами в этот великий день. Итак, у нас будет кто-то, как минимум, на очень-очень высоком уровне, и они будут с вами. Действительно, невероятный день для невероятных достижений".

Зеленский: "Еще раз спасибо, и мы с нетерпением ждем вашего визита или визита делегации высокого уровня. Но нет такого слова, которое могло бы описать нашу замечательную страну. Как хорош и дружелюбен наш народ, как вкусна наша еда, как прекрасна Украина. Слова не могут описать нашу страну, поэтому лучше бы вам увидеть ее самим. Так что, если вы можете приехать, было бы здорово. Итак, я снова приглашаю вас приехать".

Трамп: "Ну, я согласен с вами о вашей стране, и я с нетерпением жду этого. Когда я принимал "Мисс Вселенная" (конкурс "Мисс Вселенная - ред.), вы были представлены замечательными людьми. Украина всегда была очень хорошо представлена. Когда вы обустроитесь и будете готовы, я приглашу вас в Белый дом. Нам будет о чем поговорить, но мы будем с вами на протяжении всего пути".

Зеленский: "Что ж, спасибо за приглашение. Мы принимаем приглашение и с нетерпением ждем визита. Еще раз спасибо. Вся команда и я с нетерпением ждем этого визита. Еще раз спасибо за поздравления. И я думаю, что было бы здорово, если бы вы смогли приехать и быть с нами в этот очень важный день нашей инаугурации. Результаты невероятны, они очень впечатляют для нас. Так что было бы просто фантастически, если бы вы смогли приехать и быть с нами в тот день".

Трамп: "Очень хорошо. Мы дадим вам знать очень скоро, и мы увидимся с вами, очень скоро, несмотря ни на что. Поздравляем и, пожалуйста, поздравляем украинский народ и вашу семью. Дайте им знать, что я передаю наилучшие пожелания от нашей страны".

Зеленский: "Что ж, еще раз спасибо. Удачного перелёта и скоро увидимся".

Трамп: "Берегите себя и произнесите сегодня прекрасную речь. Береги себя, и мы скоро увидимся".

Зеленский: "Большое спасибо. Для меня это сложно, но я буду практиковать английский язык, и мы встретимся и будем говорить на английском. Большое спасибо".

Трамп: "Все это прекрасно слышать! Очень хорошо. Я не могу сказать это на вашем языке. Я очень впечатлен. Большое спасибо".

Зеленский: "Большое спасибо. Увидимся очень скоро".

Трамп: "Отличный день. Удачи".

Зеленский: "До свидания".

Напомним, 22 апреля спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил в своем Twitter сообщил, что Президент США позвонил, чтобы поздравить Зеленского с победой на выборах, а украинский народ - с мирными и демократическими выборами.