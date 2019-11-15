В "Укрпатенте" назначили нового руководителя

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Новым и.о. директора "Укрпатента" назначили Наталью Петрову. Об этом на своей странице в Facebook написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает УНН.

"Посмотрите как искренне и счастливо коллектив "Укрпатента" приветствует новую руководительницу!!! Сегодня Наталья Петрова назначена и.о. директора "Укрпатента", - написал Милованов.

Напомним, 11 ноября министр Дубилет представил нового председателя Нацагентства по вопросам госслужбы.



