Регистрация | Вход |
USD: 24,25 -0,0706  EUR: 26,66 -0,0995 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 15 ноября 2019 19:04
Получить тестовый доступ
Дело о взятке чиновницы ОП: суд избирает меру пресечения подозреваемой
Эксклюзивные новости УНН
Разминирование в районе Петровского должно завершиться до 20 ноября - штаб
Разминирование в районе Петровского должно завершиться до 20 ноября - штаб
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3120
Версия для печати

У Меркель подтвердили дату саммита в "нормандском формате"

У Меркель подтвердили дату саммита в "нормандском формате"

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Представитель пресс-службы правительства ФРГ подтвердил планы провести саммит в "нормандском формате" (Россия, Германия, Франция, Украина) 9 декабря в Париже. Об этом сообщает агентство ТАСС, передаёт УНН.

"Можем подтвердить, что такая встреча должна пройти 9 декабря в Париже, и канцлер (Ангела Меркель – ред.) примет в ней участие", - сообщили в пятницу в правительстве Германии.

Ранее дату саммита назвали в канцелярии президента Франции.

Как сообщал УНН, 15 ноября в Офисе Президента Украины Владимира Зеленского заявили, что встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в нормандском формате состоится 9 декабря. 

Источник: УНН
Теги: Украина, Нормандский формат, Ангела Меркель
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.