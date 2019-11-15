У Меркель подтвердили дату саммита в "нормандском формате"

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Представитель пресс-службы правительства ФРГ подтвердил планы провести саммит в "нормандском формате" (Россия, Германия, Франция, Украина) 9 декабря в Париже. Об этом сообщает агентство ТАСС, передаёт УНН.

"Можем подтвердить, что такая встреча должна пройти 9 декабря в Париже, и канцлер (Ангела Меркель – ред.) примет в ней участие", - сообщили в пятницу в правительстве Германии.

Ранее дату саммита назвали в канцелярии президента Франции.

Как сообщал УНН, 15 ноября в Офисе Президента Украины Владимира Зеленского заявили, что встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в нормандском формате состоится 9 декабря.