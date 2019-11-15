Регистрация | Вход |
USD: 24,25 -0,0706  EUR: 26,66 -0,0995 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 15 ноября 2019 19:03
Получить тестовый доступ
Дело о взятке чиновницы ОП: суд избирает меру пресечения подозреваемой
Эксклюзивные новости УНН
Разминирование в районе Петровского должно завершиться до 20 ноября - штаб
Разминирование в районе Петровского должно завершиться до 20 ноября - штаб
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
1980
Версия для печати

Президент подписал Закон касательно анбандлинга

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Президент Украины подписал Закон о по отделению деятельности по транспортировке природного газа (анбандлинг), пишет УНН со ссылкой на Facebook-страницу заместителя руководителя Офиса Президента Юлии Ковалив.

“Закон обеспечивает необходимые условия для выполнения обязательств Украины относительно отделения деятельности по транспортировке газа и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы в соответствии с европейским законодательством”, — указано в сообщении.

Ковалив также добавила, что: “Несмотря на попытки блокировать и затягивать принятие решений, Украина уверенно движется на пути к европейской интеграции и демонстрирует готовность к сертификации оператора газотранспортной системы в соответствии с правилами ЕС и Третьего энергетического пакета”.

Как сообщал УНН ранее, Рада приняла изменения к проголосованного недавно закона о анбандлинге.

Источник: УНН
Теги: Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.