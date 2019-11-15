Президент подписал Закон касательно анбандлинга

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Президент Украины подписал Закон о по отделению деятельности по транспортировке природного газа (анбандлинг), пишет УНН со ссылкой на Facebook-страницу заместителя руководителя Офиса Президента Юлии Ковалив.

“Закон обеспечивает необходимые условия для выполнения обязательств Украины относительно отделения деятельности по транспортировке газа и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы в соответствии с европейским законодательством”, — указано в сообщении.

Ковалив также добавила, что: “Несмотря на попытки блокировать и затягивать принятие решений, Украина уверенно движется на пути к европейской интеграции и демонстрирует готовность к сертификации оператора газотранспортной системы в соответствии с правилами ЕС и Третьего энергетического пакета”.

Как сообщал УНН ранее, Рада приняла изменения к проголосованного недавно закона о анбандлинге.