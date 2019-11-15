В России сообщили о готовности отдать Украине захваченные возле Керченского пролива корабли

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Россия вернет Украине корабли, захваченные 25 ноября 2018 года возле Керченского пролива. Стороны уже согласовывают детали: место и время передачи трех судов. Вопрос должен быть урегулирован до саммита в “нормандском формате”, который запланирован на 9 декабря. Об этом сообщает издание “Коммерсант”, ссылаясь на источники, передаёт УНН.

Так, два информированных источника сообщили, что принято решение вернуть Киеву малые бронированные катера “Бердянск” и “Никополь”, а также буксир “Яны Капу”. По словам источников, Россия и Украина сейчас находятся на финальной стадии переговоров, в которых участвуют силовые ведомства и министерства иностранных дел двух стран. Согласовываются дата и точное место передачи кораблей.

По словам источников, возврат судов произойдет не в порту, а в море. “Бердянск”, “Никополь” и “Яны Капу” будут отбуксированы тремя российскими буксирами в согласованную сторонами точку, где их должны будут встретить три украинских буксира.

Суда, сообщают источники, вернут вместе со штатным вооружением, но без боеприпасов.

Обнаруженное на них после задержания личное оружие украинских моряков, а также рации и судовые роли — документы, содержащие информацию о составе экипажей и другие данные, останутся в России.

“Все это фигурирует в качестве вещественных доказательств в уголовном деле, возбужденном в РФ после инцидента”, — пишет издание.

Как сообщал УНН, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров “Бердянск” и “Никополь” и рейдового буксира “Яны Капу”, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

7 сентября в Киев вернулись 35 заложников, в том числе 24 моряка. Они вернулись на родину в рамках обмена между Украиной и РФ.