Зеленский отреагировал на начало работы КПВВ "Каланчак" и "Чонгар"

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назвал КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" на админчертах с временно оккупированным Крымом фактически украинский витриной, которая наглядно демонстрирует, что Украина - это безопасно. Об этом он заявил на своей странице в Facebook, передает УНН.

Зеленский отметил, что первое, что видят украинцы из оккупированного Крыма и Донбасса, когда едут в Украину, - это КПВВ.

"... очень важно, чтобы условия там были максимально комфортными. Потому что это фактически наша витрина, которая наглядно демонстрирует: Украина - это круто, безопасно, человечно. Рад, что КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" на админчертах с временно оккупированным Крымом возобновили работу после реконструкции", - написал Зеленский.

Президент, отметил, что летом во время поездки в Херсонскую область поставил задачу обеспечить полное обустройство этих контрольных пунктов до конца года.

"Спасибо за своевременное завершение первой очереди работ - наконец для наших граждан созданы надлежащие условия прохождения паспортного и таможенного контроля. Ожидаю, что вскоре также завершится обустройство сервисной зоны КПВВ", - отметил Зеленский.

Также, Зеленский верит, что эти конструкции временные.

"И мы точно знаем, что эти конструкции Временные, потому настанет день, когда и Крым, и Донбасс обязательно вернутся в Украину и никаких границ между нами не будет!" - написал Зеленский.

Напомним, 15 ноября на административной границе Херсонской области с временно оккупированным Крымом начали работу контрольно-пропускные пункты "Чонгар" и "Каланчак".