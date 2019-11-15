Регистрация | Вход |
USD: 24,25 -0,0706  EUR: 26,66 -0,0995 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 15 ноября 2019 22:06
Получить тестовый доступ
Дело о взятке чиновницы ОП: суд избирает меру пресечения подозреваемой
Эксклюзивные новости УНН
В Министерстве сообщили причины возврата усыновленных детей
В Министерстве сообщили причины возврата усыновленных детей
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4260
Версия для печати

Правительство проголосовало за безвиз с Маршалловыми островами - Дубилет

Правительство проголосовало за безвиз с Маршалловыми островами - Дубилет

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Кабинет министров сегодня проголосовал за безвиз с Маршалловыми островами. Об этом министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил в Telegram, передает УНН.

“... на заседании Кабмина мы проголосовали за решение о введении безвиза с Маршалловыми островами”, — написал Дубилет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина подписала соглашение с Монголией о безвизе

Отметим, что на онлайн сервисах продаже авиабилетов указано, что из Киева в столицу Маршалловых Островов — Маджуро билеты в обе стороны можно приобрести за 250 тыс. грн.

Справка: Республика Маршалловы Острова — это тихоокеанское государство в Микронезии. Граничит на западе и юго-западе с территориальными водами Федеральных Штатов Микронезии, на юге — с территориальными водами Кирибати, с других сторон — с нейтральными водами Тихого океана.

Источник: УНН
Теги: Украина, Безвиз
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.