Правительство проголосовало за безвиз с Маршалловыми островами - Дубилет

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Кабинет министров сегодня проголосовал за безвиз с Маршалловыми островами. Об этом министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил в Telegram, передает УНН.

“... на заседании Кабмина мы проголосовали за решение о введении безвиза с Маршалловыми островами”, — написал Дубилет.

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Отметим, что на онлайн сервисах продаже авиабилетов указано, что из Киева в столицу Маршалловых Островов — Маджуро билеты в обе стороны можно приобрести за 250 тыс. грн.

Справка: Республика Маршалловы Острова — это тихоокеанское государство в Микронезии. Граничит на западе и юго-западе с территориальными водами Федеральных Штатов Микронезии, на юге — с территориальными водами Кирибати, с других сторон — с нейтральными водами Тихого океана.