Правительство назначило Елену Шуляк своей представительницей в ВР

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Сегодня, 15 ноября, Кабинет министров Украины назначил представительницей правительства в Верховной Раде Украины народного депутата Украины Елену Шуляк, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

"Сотрудничество парламента и правительства является критически важным условием для эффективных и качественных изменений в стране. Наша задача - объяснять важность и положительные последствия предлагаемых нами изменений, чтобы народные депутаты, имея всю необходимую информацию, могли донести до своих избирателей и поддержать инициативы Кабинета министров во время голосования на пленарных заседаниях. Елена за время работы в ВР уже продемонстрировала отличные результаты в этом направлении. Убежден, что наше сотрудничество будет весьма эффективным и иметь конкретные результаты", - заверил Гончарук.

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Елена Шуляк является заместителем председателя Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. До этого занимала должности члена Правления, руководителя сектора "Строительство" BRDO, генеральный директор ООО "Мидланд Девелопмент Украина" и ряд других должностей в бизнес-сегменте.

Кроме этого, Елена Шуляк на общественных началах занимала должность вице-президента Союза украинских предпринимателей СУП и вице-президента Young Presidents 'Organization.

Ранее УНН сообщал, что 11 ноября Президент Украины Владимир Зеленский сменил своего представителя в Кабинете министров Украины, освободив от этой должности Геруса и назначив на эту должность Алексея Перевезенцева.