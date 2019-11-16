Профсоюз ГП "Укрспирт" готов присоединиться к всеукраинской забастовке

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Профсоюз государственного предприятия "Укрспирт" подтверждает свою готовность стать участником Общенационального забастовочного комитета "Ради будущего!" и присоединиться к всеукраинской забастовке, сообщает УНН со ссылкой на опубликованное в Facebook заявление.

"Как и большинство работников и фермеров Украины, Профсоюз ГП "Укрспирт" возмущен тем "турборежимом", при котором власть своим монобольшинством принимает важные для государства решения без учета мнения людей.

Разгосударствление стратегических для экономики предприятий, изменения Трудового кодекса, открытие рынка земли, обсуждения реформ с бизнес-гигантами, вместо обычных работников - создают предпосылки для социальной нестабильности в государстве ", - говорится в заявлении.

В октябре Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду Украины законопроект о демонополизации спиртовой отрасли - документ обсуждался с бизнесменами, а мнение трудового комитета и профильных экспертов было проигнорировано, жалуются в Профсоюзе.

"Как следствие, принятие президентского законопроекта в том виде, в котором он есть - грозит государству многомиллиардными убытками в угоду 5-10 водочным олигархам, в частности с иностранным капиталом", - отмечают работники.

Они убеждены, что проведение реформ, затрагивающих судьбы миллионов людей должны быть только при условии согласования их на референдумах, "особенно если такие реформы фактически предусматривают продажу государственного имущества иностранцам".

"В случае спиртовой отрасли, убыточный для государства законопроект Президента Владимира Зеленского взялись лоббировать представители американского бизнеса в Украине, что еще больше наталкивает на досадный вывод о сдаче интересов государства. Должны услышать четкий ответ Президента: готов ли он продать украинскую землю китайцам, а спиртовую отрасль - американцам, или нет?

Призываем Владимира Зеленского и его политическую партию "Слуга народа" занять позицию экономического национализма и оправдать выбранное для партии название - служить народу Украины, а не иностранцам, которые хотят за бесценок купить все стратегические государственные активы. Вспомните инаугурационную речь Президента и посмотрите, какое государство вы создаете для своих детей - независимое или колониальное", - подытожил свое заявление Профсоюз ГП "Укрспирт".

Как писал УНН, президентский законопроект №2300 об отмене монополии государства на производство спирта и раздачу лицензий частным компаниям ВР приняла за основу 15 ноября, несмотря на отсутствие выводов двух комитетов.

Против принятия указанного законопроекта ранее выступил ряд экспертов и народных избранников, отметив, что инициатива Президента лоббирует интересы крупных водочных компаний и одновременно несет государству ущерб. Они настаивают на том, что демонополизация спиртовой отрасли возможна только после приватизации ГП "Укрспирт", иначе продажа государственных активов в лучшем случае произойдет за бесценок, в худшем - будет сорвана, а пять тысяч сотрудников "Укрспирта" останутся на улице.

Также напомним, на днях в Украине был создан совместный Общенациональный забастовочный комитет профсоюзов, самозанятых и фермеров, который будет координировать их протестные акции, и заниматься при необходимости подготовкой к всеукраинским забастовкам.