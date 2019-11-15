Йованович заявила, что коррумпированные украинцы нашли в США партнеров

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Бывший посол США в Украине заявила в пятницу на публичных слушаниях перед Комитетом по разведке Палаты представителей Конгресса США в рамках расследования об импичменте президента Дональда Трампа, что коррумпированные украинцы нашли американцев, готовых работать с ними, чтобы избавиться от нее. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Так, Йованович заявила, что не все украинцы “приняли” американскую антикоррупционную деятельность.

“Поэтому, наверное, неудивительно, что когда наши антикоррупционные усилия столкнулись со стремлениями к прибыли или власти, украинцы, предпочитавшие играть по старым, коррумпированными правилам, пытались от меня избавиться. Меня по-прежнему поражает то, что они нашли американцев, готовых сотрудничать с ними, и, работая вместе, они, видимо, смогли организовать устранение посла США”, — сказала она.

Напомним, сегодня в Конгрессе прошли слушания по делу об импичменте президенту США Дональда Трампа, показания начала давать бывший посол США в Украине Мари Йованович.

Как сообщал УНН, в то время, как дипломат давала показания, президент США Дональд Трамп написал у себя в Twitter, что, в какую бы страну ни отправилась Йованович, все “становилось плохо”. Как и председатель Комитета по разведке Адам Шифф, так и сама Йованович, заявили, что Трамп таким образом пытается давить и запугивать свидетелей по этому делу.