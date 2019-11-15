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Сенцов в Лондоне присоединился к акции в поддержку Асеева

Сенцов в Лондоне присоединился к акции в поддержку Асеева

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Украинский режиссер и писатель, бывший политзаключенный Олег Сенцов призывает освободить журналиста Станислава Асеева, которого удерживает в заложниках группировки “ДНР”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Как сообщает издание, Сенцов принял участие в мероприятии Пен-клуба в Лондоне, начался с флемобу в поддержку журналиста.

Правозащитная акция #FreeAseyev происходила 15 ноября и в Киеве, известно также, что к ней присоединились также, в частности, в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Напомним, летом 2017 года донецкий журналист Станислав Асеев исчез. Позже стало известно, что Асеев находится у боевиков.

Как сообщал УНН, 22 октября “Верховный суд Донецкой народной республики” осудил украинского журналиста и блогера Станислава Асеева до 15 лет лишения свободы.

Отметим, ранее к освобождению Асеева призвали страны Балтии. А недавно подобный призыв выразили в ЕС и Германии.

Источник: УНН
Теги: Украина, акции, журналисты, Олег Сенцов
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