Берлин считает весомыми новые обвинения в адрес Кремля по делу MH17

КИЕВ. 16 ноября. УНН. После того как Международная следственная группа (JIT), которая расследует сбивания самолета Boeing-777 рейса MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года, обнародовала новые данные, Берлин призвал Москву к сотрудничеству в расследовании этого дела. В министерстве иностранных дел Германии отметили, что обвинения в адрес российской власти являются очень весомыми. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

“Это — серьезные обвинения. Мы по-прежнему считаем, что расследование Международной следственной группы вносит весомый вклад в выяснение обстоятельств сбивания самолета рейса MH17, из-за чего погибли 298 человек”, — сообщила в ответ на запрос издания пресс-секретарь МИД ФРГ Мария Адебар.

Она подчеркнула, что немецкое правительство поддерживает позицию Нидерландов и других стран, которые требуют, чтобы виновные в этой трагедии были найдены и привлечены к ответственности. “Конечно, Россия должна конструктивно сотрудничать при расследовании этого преступления”, — подчеркнула представитель немецкого МИД.

Как сообщалось, JIT обнаружила, что лидеры самопровозглашенной “Донецкой народной республики” (“ДНР”) имели прямые контакты с влиятельными российскими чиновниками. В частности, по данным следователей, тогдашний “премьер-министр ДНР” Александр Бородай и “министр обороны” Игорь Гиркин (Стрелков) общались с назначенным РФ руководителем аннексированного Крыма Сергеем Аксеновым и помощником российского президента Владимира Путина Владиславом Сурковым.

Кроме того, как утверждают следователи, в другой телефонной беседе, состоявшейся в начале июля 2014 года, боевик “ДНР” с позывным “Монгол” сообщает местном командиру, что “прибудут люди с полномочиями от (министра обороны РФ Сергея — ред.) Шойгу”. Следователи также объявили о поиске новых свидетелей, которые могут предоставить сведения о “тех, кто контролировал руководство “ДНР” в Донецке и отдал команду осуществить выстрел из “Бука”, которым был сбит пассажирский самолет.

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В июне 2019 года Международная следственная группа назвала имена четырех главных подозреваемых в причастности к сбивания MH17. Это трое россиян — уже упомянутый Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по прозвищу “Мрачный”), полковник Олег Пулатов (известный как “Гюрза”), а также гражданин Украины Леонид Харченко (“Крот”). Процесс над ними должен начаться 9 марта 2020 года в Гааге и будет происходить, скорее всего, при их отсутствии.

Следствие также установило, что самолет был сбит ракетой, выпущенной из установки зенитно-ракетного комплекса “Бук”, принадлежавшей российской 53-й бригаде ПВО. Россия категорически отрицает причастность к сбивания MH17.

Как сообщалось ранее, Объединенная следственная группа (JIT) выступила с новым обращением к свидетелям в рамках уголовного расследования катастрофы рейса MH17.