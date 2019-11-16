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В Twitter сделали уточнение о запрете политической рекламы

В Twitter сделали уточнение о запрете политической рекламы

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Корпорация Twitter уточнила правила запрета на политическую рекламу в ее сервисе микроблогов, о введении которого было объявлено в октябре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Запрет будет распространяться на ссылки на политических кандидатов и законопроекты. Кроме того, не будет разрешено размещать рекламу, призывающую к принятию определенных политических и социальных решений.

Twitter будет определять политический контент, как любую ссылку на “кандидата, политическую партию, избранного или назначенного государственного служащего, выборы, референдум, законопроект, нормы регулирования, директиву или юридические последствия”.

Глава Twitter Джек Дорси заявил: “Мы считаем, что право доставить политический месседж следует заслужить, а не купить”.

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Глава избирательной кампании Дональда Трампа Брэд Парскейл, распространил заявление, в котором назвал это решение “еще одной попыткой заставить замолчать консерваторов, поскольку Twitter знает, что у президента Трампа наиболее эффективна онлайн-программа в истории”.

Сотрудник избирательного штаба бывшего вице-президента США Джо Байдена Билл Руссо, в своем заявлении поздравил, что Twitter не позволит распространение “клеветы”, однако подчеркнул, что следует делать больше, чтобы не допускать распространения дезинформации.

Как сообщал УНН, компания Twitter ранее информировала о том, что перестает размещать рекламу государственных СМИ в лентах новостей своих пользователей. Общественные СМИ, которые финансируются за счет налогоплательщиков, это правило не коснется, уточняется в сообщении.

Источник: УНН
Теги: США, социальные сети, Twitter
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