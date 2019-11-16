Белый дом опубликовал в Instagram фото с подушками и одеялами для Украины

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Официальный Instagram профиль Белого дома опубликовал фотографию где сравнил президентов США Дональда Трампа и Барака Обаму в соответствии с тем, какую помощь они предоставили для Украины за время своего президентства, сообщает УНН.

“Обама предоставил Украине подушки и одеяла. Трамп предоставил Украине 400 млн долларов на военную помощь”, — говорится в тексте на опубликованном изображении.

Скорее всего, это изображение отсылает на слова Трампа сказанные в интервью телеканалу CBS за октябрь 2018 года.

“Я тот, кто предоставил Украине оборонительное оружие и танки. Обама этого не сделал. Вы знаете, что он послал? Он послал подушки и одеяла”, — сказал тогда президент США.

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Следует отметить, что в настоящее время в США продолжается предвыборная борьба между партией республиканцев, которую представляет действующий президент Дональд Трамп, и партией демократов, которая сейчас имеет нескольких кандидатов для участия в президентских выборах. Демократическую партию, в частности, ранее представлял бывший президент Барак Обама.

View this post on Instagram A post shared by The White House (@whitehouse) on Nov 15, 2019 at 12:55 pm PST

Сейчас в борьбе за выдвижение кандидатом от Демократической партии на пост президента США на выборах 2020 участвуют бывший вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, сенатор от Калифорнии Камала Харрис, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, бизнесмен Эндрю Янг, миллиардер Том Стейер, сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар и член Палаты представителей от штата Гавайи Тулса Хаббард. Недавно к политической гонке в рядах демократической партии присоединился бывший мэр Нью-Йорка 77-летний миллиардер Майкл Блумберг.

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Старт предвыборной кампании в США будет дан через 12 недель — 3 февраля — в штате Айова, где пройдут сборы партийных активистов, на которых будут избирать делегатов сначала на местные партконференции демократов и республиканцев, затем на конференции штата, а затем — на национальные съезды. В штате Нью-Гемпшир 11 февраля состоятся первые в стране первичные выборы, которые отличаются от предвыборных собраний тем, что на них избираются делегаты сразу на национальный съезд. Еще одно отличие собрания партийных активистов от первичных выборов в том, что первые организуются местными отделениями партий, а вторые — избирательными комиссиями отдельных штатов.

Имя соперника Дональда Трампа в борьбе за пост президента станет известно на национальном съезде Демократической партии, который пройдет 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут свой предвыборный съезд с 24 по 27 августа 2020 в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

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