В правительстве назвали имя нового главы Укравтодора

КИЕВ. 16 ноября. УНН. По результатам конкурса на должность председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины победителем был определен Александра Кубракова. Он приступит к исполнению своих обязанностей на следующий день с момента назначения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

“Качественные дороги — один из наших топ-приоритетов. В следующем году Правительство заложило 33,4 млрд грн на ремонт и содержание дорог государственного значения, вдвое увеличили сумму на безопасность дорожного движения. За следующие пять лет мы планируем привести к нормативному состоянию 24 тыс. км дорог национального значения. Такие же амбициозные планы у нас и по восстановлению местных дорог. Чтобы все это воплотить, нам в команде нужен честный и профессиональный человек в руководстве Укравтодора. Господин Кубраков уже показал себя как профессионал при строительстве трассы Запорожье-Мариуполь”, — сказал Премьер-министр.

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Первоочередной задачей Укравтодора Александр Кубраков назвал полное обновление руководящего состава служб автомобильных дорог в областях, а также руководства ГАК “Автомобильные дороги Украины”. Будущий глава Укравтодора также планирует сделать ревизию подготовки к зимнему сезону и подготовить планы восстановления дорог на 2020 год.

В ближайшее время, по словам Кубракова, также планируется объявление международного тендера на достройку запорожского моста и подписание кредитного соглашения с ЕБРР и ЕИБ на общую сумму 900 млн евро. Для увеличения финансирования Дорожного фонда Правительство будет привлекать средства иностранных партнеров.

Напомним, в следующем году в Украине планируют возобновить 4 тыс. км дорог.

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