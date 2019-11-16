Суд Испании закрыл дело, фигурантом которого был Фирташ

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Следователь суд Испании в Барселоне закрыл уголовное дело против 17 человек, среди которых был и украинский олигарх Дмитрий Фирташ. Об этом сообщает испанская газета El Español со ссылкой на утверждение судьи Игнасио Санчеса, который рассматривает дело, передает УНН.

“Из того, что было установлено на сегодняшний день, можно сделать вывод только о подозрениях и об отсутствии рационального указания на преступность в отношении какого-либо из лиц, в отношении которых проводится расследование”, — заявил судья.

Издание отмечает, что это решение является серьезным шагом назад для антикоррупционной прокуратуры Испании.

В свою очередь, адвокаты Фирташа подали ходатайство о закрытии дела против олигарха, ссылаясь на отказ в экстрадиции, которые ранее вынесли суды Австрии.

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Защита Фирташа отметил, что Вена отказал в выдаче олигарха в Испанию на основании того, что запрос антикоррупционных прокуроров Испании основывался на “абстрактных утверждениях” и только повторял обвинения ФБР США без достаточно веских на то доказательств против Фирташа по делу о том, что он, якобы, участвовал в контроле, управлении или надзоре по структуре, что была создана в Испании для отмывания денег.

Напомним, издание Time сообщало, что стремясь дискредитировать вероятных врагов президента США Дональда Трампа, его близкие союзники получили ключевые документы и информацию со стороны украинского олигарха Дмитрия Фирташа, разыскиваемого в США по обвинению в коррупции.