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Зеленский подписал закон о ратификации налогового соглашения с Кипром

Зеленский подписал закон о ратификации налогового соглашения с Кипром

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Президент Владимир Зеленский подписал закон №0003 "О ратификации Протокола о внесении изменений в Конвенцию между правительством Украины и правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Отмечается, что последний этап прохождения документа - возвращен с подписью Президента. Законопроект 5 ноября подписал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. В тот же день его передали на подпись Главе государства.

"Проект Закона утверждает завершения внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Протокола о внесении изменений в Конвенцию между Правительством Украины и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, 30 октября Рада ликвидировала двойное налогообложение с Кипром.

Источник: УНН
Теги: Украина, налоги, Кипр, Владимир Зеленский
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