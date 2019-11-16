Зеленский подписал закон о ратификации налогового соглашения с Кипром

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Президент Владимир Зеленский подписал закон №0003 "О ратификации Протокола о внесении изменений в Конвенцию между правительством Украины и правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Отмечается, что последний этап прохождения документа - возвращен с подписью Президента. Законопроект 5 ноября подписал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. В тот же день его передали на подпись Главе государства.

"Проект Закона утверждает завершения внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Протокола о внесении изменений в Конвенцию между Правительством Украины и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, 30 октября Рада ликвидировала двойное налогообложение с Кипром.