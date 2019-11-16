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Гончарук обсудил с миссией МВФ новую трехлетнюю программу расширенного финансирования

Гончарук обсудил с миссией МВФ новую трехлетнюю программу расширенного финансирования

Алексей Гончарук

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр финансов Украины Оксана Маркарова встретились с миссией Международного валютного фонда в Украине: руководителем миссии Рон ван Роденом и экономистом миссии Габором Пулой, передает УНН со ссылкой на сообщение Кабмина.

Как отмечается в сообщении, в ходе встречи стороны обсудили условия открытия новой 3-летней программы расширенного финансирования.

"Украина продемонстрировала и продолжает демонстрировать быстрое и успешное воплощение реформ, задекларированных Президентом, нашим правительством и парламентом. В течение последних недель украинский Парламент принял за основу проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, а также принял за основу и в целом закон об анбандлинге. Последний уже подписал Президент. Поэтому мы надеемся на согласование новой долгосрочной программы расширенного финансирования, что поддержит наши усилия, направленные на ускорение экономического роста", - отметил Гончарук.

Руководитель миссии МВФ, в свою очередь, отметил важность реформ, которые украинская власть успешно провела в последнее время, и выразил надежду на поддержку и ускорение их темпа.

Напомним, миссия МВФ встретилась с представителями Нацбанка Украины.

Источник: УНН
Теги: МВФ, Кабмин, Украина, Алексей Гончарук
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