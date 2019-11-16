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Минкультуры представило правительству кандидата на должность языкового омбудсмена: что известно

Минкультуры представило правительству кандидата на должность языкового омбудсмена: что известно

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Министерство культуры, молодежи и спорта Украины внесло на рассмотрение Кабинета министров кандидатуру на должность уполномоченного по защите государственного языка, передает со ссылкой на сообщение Министерства информационной политики.

Министерство предлагает на эту должность заведующую кафедры журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы (Николаев) Татьяну Монахову.

Т. Монахова родилась 2 июля 1980 года в Николаеве. В 2002 году окончила Николаевский государственный педагогический университет им. В.А. Сухомлинского по специальности "Учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы".

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В 2015 году защитила докторскую диссертацию на тему "Современные стратегии текстообразования в украинском языке" в Одесском национальном университете им. И.И. Мечникова.

Напомним, 9 ноября министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский сообщил, что определился с кандидатом на должность уполномоченного по защите государственного языка, и пообещал на этой неделе внести кандидатуру на рассмотрение правительства.

Должность языкового омбудсмена предусмотрена законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Источник: УНН
Теги: Украина, омбудсмен, Минкульт
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