Италия поддержала флешмоб #FreeAseyev

КИЕВ. 16 ноября. УНН. По всему миру прошел флешмоб #FreeAseyev. Председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий поддержал акцию в знак солидарности с писателем и журналистом Станиславом Асеевым. Городецкий сделал соответствующую публикацию в Facebook, передает УНН.

"Присоединяюсь из Рима к онлайн-флешмобу в поддержку журналиста Станислава Асеева, которого уже два года удерживают в плену в Донецке", - написал Городецкий.

Напомним, 15 ноября состоялась правозащитная художественная акция "#FreeAseyev. День солидарности со Станиславом Асеевым".

Организаторы акции отмечают, что день для акции было выбрано не случайно, поскольку именно 15 ноября с конца 1980-х годов по инициативе Международного ПЕН во всем мире отмечают День заключенного писателя или День пустых стульев (Empty Chair Day).

"Пустые стулья на правозащитных акциях этого дня символизируют авторов, которые не могут быть с нами из-за заключения, преследования или исчезновения. Такие события призваны привлечь внимание к делам заключенных писателей и журналистов, а также призвать их коллег и представителей местной и международной власти использовать каждую возможность для их освобождения", - пишут организаторы в Facebook.

В этом году организаторы Дня пустых стульев в Украине решили посвятить это событие писателю, члену Украинского ПЕН Станиславу Асееву. Лишь за несколько часов до акции присоединилась Германия, Люксембург, Польша, Чехия, Литва, Латвия, США и Украина.

Напомним, летом 2017 года донецкий журналист Станислав Асеев исчез. Позже стало известно, что Асеев находится у боевиков.

Как сообщал УНН, 22 октября "Верховный суд Донецкой народной республики" осудил украинского журналиста и блогера Станислава Асеева к 15 годам лишения свободы.