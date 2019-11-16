Годовщина движения "желтых жилетов": количество задержанных в ходе протестов в Париже превысило 100 человек

КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Париже начались столкновения полиции с протестующими “желтых жилетах”, которые вышли на улицы города в честь годовщины с начала зарождения движения. В результате чего, на данный момент, задержали более 100 человек. Об этом сообщает УНН опираясь на The Guardian, Franceinfo и префектуру полиции французской столицы.

“Движение „желтых жилетов“ отметило год демонстраций субботних протестов по всей Франции. В Париже группы одетых в черное молодых людей устроили разгром на центральной площади, разбивая автобусные остановки, здания банка и поджигая автомобили”, — пишут в британском издании.

В ответ полиция применила слезоточивый газ и водяную пушку против протестующих. Издание отмечает, что лишь немногие из протестующих, которые были одеты в желтые жилеты, непосредственно связанные с движением.

“В Париже власти насчитали 4000 человек против 5800 в минувшую субботу”, — пишут в издании Franceinfo, и добавляют, что “по данным префектуры полиции, было начато служебное расследование, чтобы установить причины ранения человека в лицо”.

Так, демонстрации состоялись и в других городах, включая Бордо, Лилль, Лион, Марсель, Нант, Тулузу, Кале, Кольмар и Дюнкерк.

“Сто пять человек задержаны на 16.00 (17:00 по киевскому времени)”, — отметили в префектуре столичной полиции.

Отмечается, что президент Франции Эмманюэль Макрон следит за ситуацией.

“Президент считает, что на площади Италии (где произошли основные столкновения демонстрантов с полицией — ред) число хулиганов превышает количество “желтых жилетов”, — сообщили источники телеканала BFM .

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Столкновения манифестантов и полиции пока продолжаются на площади Италии в 13-м округе Парижа. Вандалы, которые присутствуют в рядах “желтых жилетов”, бросают в стражей порядка камни, бутылки и другие предметы. Полиция отвечает слезоточивым газом и водометами.

Год назад, 17 ноября 2018 года, состоялась первая крупномасштабная акция их сторонников. Тогда количество участников протестов по всей Франции составило 282 тыс. человек. Сначала акции “желтых жилетов” проходили в знак протеста против повышения цен на автомобильное топливо. Теперь участники общественной кампании выдвигают не только социально-экономические, но и политические требования.

Напомним, ранее Макрон признал, что протесты “желтых жилетов” вызваны несправедливостью во Франции.