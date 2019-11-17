Опрос: консервативная партия Великобритании накануне выборов имеет наибольшую поддержку с 2017 года

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Британская правящая Консервативная партия увеличила отрыв от оппозиционной Лейбористской партии накануне досрочных парламентских выборов, намеченных на 12 декабря. Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный компанией YouGov, результаты которого в субботу опубликовало агентство Reuters, передает УНН.

Во время исследования о поддержке консерваторов заявили 45% опрошенных, 28% сообщили, что отдали бы свой голос лейбористов. 15% намерены поддержать “либеральных демократов”, 4% — Партию Brexit. Таким образом, правящая партия достигла наивысшего уровня поддержки с 2017 года, а отрыв от лейбористов составил 17 процентов по сравнению с 14 процентами несколько дней назад.

С помощью досрочных выборов премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон намерен вывести из тупика процесс согласования соглашения по Brexit. Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019, однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством во главе с премьер-министром Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, а затем и на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку.

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Джонсон, сменивший ее, настаивал на том, что страна должна покинуть ЕС 31 октября с соглашением или без нее, но из-за принятого парламентом закона был вынужден 19 октября направить Европейском Совете запрос о новой отсрочке Brexit — до 31 января 2020 года. ЕС предоставил ее Лондона.

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