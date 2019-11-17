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США ввели санкции против главы МВД Кубы

США ввели санкции против главы МВД Кубы

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Власти Соединенных Штатов вводят санкции в отношении министра внутренних дел Кубы Хулио Сесара Гандарильи. Об этом говорится в распространенном заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, передает УНН.

Как отметил Помпео, имя министра вносится в санкционные списки США из-за того, что Вашингтон считает его причастным к “грубым нарушениям прав человека в Венесуэле”. Так, Министерство внутренних дел Кубы “несет ответственность за неправомерные задержания и аресты тысяч кубинских граждан и незаконное заключение под стражу более сотни политических заключенных на Кубе”, — считают в Госдепе США.

Санкции также распространяются на двух детей Хулио Сесара Гандарильи. Всем трем запрещен въезд на территорию США.

“США продолжают поддерживать кубинский и венесуэльский народы, и Госдепартамент реализует это решение о введении санкций с учетом этой цели. ... Мы призываем другие правительства и международные организации требовать от власти Кубы ответственности за нарушение прав человека и основных свобод”, — говорится в заявлении госсекретаря.

Напомним, Соединенные Штаты внесли в свой черный список по Кубе пять кубинских организаций, принадлежащих вооруженным силам островного государства.

Источник: УНН
Теги: США, санкции, Куба
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