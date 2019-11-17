Высокопоставленный сотрудник Белого дома дал показания в Конгрессе

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В субботу в Конгресс США прибыл высокопоставленный сотрудник бюджетного управления Белого дома, который дал показания в рамках расследования Палаты представителей о возможном импичменте президента Дональда Трампа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Марк Сэнди, что уже долгое время работает в Административно-бюджетном управлении — первый сотрудник этого ведомства, который дал показания в рамках расследования. До этого трое сотрудников управления, которые были назначены Трампом, отказались подчиниться повесткам из Конгресса. Издание отмечает, что пока неизвестно, была ли выписана повестка на имя Сэнди.

Он дал показания на закрытых заседаниях Комитета по иностранным делам, Комитета по разведке и Комитета по надзору и реформированию.

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Ранее сообщалось, что Сэнди может предоставить ценную информацию о причинах задержки выделения военной помощи США Украине в размере почти 400 млн долларов. Он был одним из сотрудников управления, где задавались вопросом о причинах такой задержки, сообщают источники издания, знакомые с ситуацией.

Его подпись стоит как минимум на одном документе, который послужил обоснованием для задержки помощи — известно, что несколько копий таких документов оказались в распоряжении авторов расследования.

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Украино-американские отношения оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался большой скандал из-за утверждение неназванного сотрудника американской разведки о предоставлении Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.