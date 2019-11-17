В главном католическом соборе Нью-Йорка провели молебен по жертвам Голодомора

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко призвал распространять информацию о геноциде украинского народа во время Голодомора, чтобы это преступление никогда не повторилось. Об этом Ельченко заявил во время мероприятий памяти жертв Голодомора в кафедральном соборе Святого Патрика в Нью-Йорке, передает УНН со ссылкой на Twitter дипломата.

“Для меня большая честь выступить на поминальной службе памяти жертв Голодомора в соборе Святого Патрика в Нью-Йорке”, — написал Ельченко, и добавил “будьте собой, будьте украинцами, уважайте свои корни и историю, распространяйте информацию об этом геноциде, с гордостью носите свою украинское наследие, стройте будущее для своих детей, чтобы это преступление никогда не повторилось”.

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Постпред при ООН также опубликовал фотографию, на которой видно, что в собор пришли сотни людей.

Hundreds came to Saint Patrick Cathedral in New York to pay tribute to the victims of Holodomor in Ukraine who perished 86 years ago. pic.twitter.com/gtppT49L8w — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) November 16, 2019

Другой украинский дипломат, заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, напомнил о жертвах среди украинцев во время этого геноцида.

“В соборе Святого Патрика проходит поминальная служба, посвященная годовщине Великого Голода — „Голодомора“. Ужасное преступление сталинского режима унесло миллионы жизней украинцев — местами до 25 тысяч в день умирало от искусственного голода. Вечная память жертвам! Слава Украине!”, — написал Кислица.

В @StPatsNYC проходит поминальная служба, посвященная годовщине Великого Голода — “Голодомора”. Ужасное преступление сталинского режима унес миллионы жизней украинский — местами до 25 000 в день умирало от искусственного голода. Вечная память жертвам! Слава Украине! pic.twitter.com/aXuHEuI1SR — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) November 16, 2019

Напомним, в декабре Палата представителей Конгресса США признала Голодомор геноцидом украинского народа.

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