В главном католическом соборе Нью-Йорка провели молебен по жертвам Голодомора

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко призвал распространять информацию о геноциде украинского народа во время Голодомора, чтобы это преступление никогда не повторилось. Об этом Ельченко заявил во время мероприятий памяти жертв Голодомора в кафедральном соборе Святого Патрика в Нью-Йорке, передает УНН со ссылкой на Twitter дипломата.

“Для меня большая честь выступить на поминальной службе памяти жертв Голодомора в соборе Святого Патрика в Нью-Йорке”, — написал Ельченко, и добавил “будьте собой, будьте украинцами, уважайте свои корни и историю, распространяйте информацию об этом геноциде, с гордостью носите свою украинское наследие, стройте будущее для своих детей, чтобы это преступление никогда не повторилось”.

Постпред при ООН также опубликовал фотографию, на которой видно, что в собор пришли сотни людей.

Hundreds came to Saint Patrick Cathedral in New York to pay tribute to the victims of Holodomor in Ukraine who perished 86 years ago. pic.twitter.com/gtppT49L8w