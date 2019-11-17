В деле об импичменте Трампа появились еще два свидетеля

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Еще два свидетеля, которые слышали телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, из-за которого над американским лидером нависла угроза импичмента, дали показания перед комитетом Палаты представителей по разведке. Речь идет о бывшем сотруднике Совета национальной безопасности США Тима Моррисона и сотрудницы вице-президента США Майка Пенса Дженнифер Уильямс, передает УНН со ссылкой на DW.

В субботу вечером были опубликованы расшифровки показаний Моррисона и Уильямс в сокращенном виде.

Согласно этим документам, Уильямс назвала обращено к Зеленского просьба Трампа провести антикоррупционное расследование в отношении его вероятного соперника на президентских выборах 2020 года, Джо Байдена, и его сына Хантера “необычной” и “неуместным”.

“В моих глазах это (требование — ред) указывало на возможное наличие других мотивов для содержания военной помощи”, — заявила Уильямс. По ее словам, ситуация выглядела так, будто речь шла в большей степени про “личную политическую повестку” президента, чем про внешнеполитические интересы США.

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Критики Трампа считают, что он воспользовался своим положением, чтобы надавить на Зеленского, угрожая приостановить финансовую помощь Украине, если киевская власть не объявят о проведении расследования против его политического противника.

Со своей стороны, Тим Моррисон подтвердил, что частичная остановка выплаты помощи Украине была связана с требованием объявить о намерении провести расследование в отношении семьи Байденом и компании Burisma. При этом Моррисон указал, что он не заметил в разговоре Трампа с Зеленским, который состоялся 25 июля, ничего незаконного. В частности, Моррисон рассказал, что советовал ограничить доступ к записи разговора Трампа с Зеленским.

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Украино-американские отношения оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался большой скандал из-за утверждение неназванного сотрудника американской разведки о предоставлении Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.