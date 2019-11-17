На госпредприятиях уволили 47 руководителей - Милованов

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Министерство экономики Украины уволило 47 руководителей государственных предприятий и госслужащих категории А (высший корпус государственной службы — ред.). Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр развития экономики и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, пишет УНН.

“На сегодняшний день, министерство экономики уволило 47 руководителей госпредприятий и госслужащих категории А. На все позиции в соответствии с законодательством назначается исполняющий обязанности и открывается конкурс. Решение об увольнении принимаются коллегиально, всеми заместителями и мной”, — написал Милованов.

По его словам, освобождение каждого рассматривалось по определенным критериям: финансовые результаты, выполнение КПИ и задач, репутация (особенно в области коррупции), командность работы.

“Все предприятия продолжают работать в штатном режиме. Детали о предприятиях и позиции на которых произошли изменения предоставим впоследствии”, — сообщил Милованов.

Напомним, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что кредиты на покупку земли под 3-5% будут доступны для тех, кто будет работать на земле.