В МИД РФ заявили, что "Москва никогда не отрицала, что вернет Киеву судна"

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Москва “не ставила под сомнение возможность возвращения Киеву трех судов”, захваченных в ходе российской атаки в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом говорится в сообщении МИД России, размещенном в воскресенье на странице ведомства в Telegram, передает УНН.

“Никогда не отрицали возможности возвращения украинской стороне судов, принимавших участие в организованной в ноябре 2018 года предыдущим киевским руководством провокации в районе Керченского пролива”, — подчеркнули в МИД российскую позицию по захвату украинцев.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что еще в июне проинформировали посольство Украины в Москве об имеющихся в рамках российского законодательства возможностях, которые Киев может задействовать для освобождения моряков и кораблей.

Ранее в пресс-службе так называемого “пограничного управления ФСБ России по Республике Крым” сообщили, что передача украинских военных судов состоится 18 ноября.

Стоит также отметить, что захваченные украинские военные катера “Бердянск” и “Никополь”, а также буксир “Яны Капу”, в сопровождении российской береговой охраны 17 ноября вывели из акватории “Генмола” в оккупированной Керчи.