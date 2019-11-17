Украинские буксиры продолжают движение к Керченскому проливу

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Украинские буксиры “Сапфир”, “Титан” и “Гайдамака”, которые, по сообщениям ряда украинских СМИ, вышли в Черное море, чтобы встретить и сопроводить в порт Одессы захваченные Россией в ноябре 2018 года у берегов Крыма украинские военные катера “Никополь”, “Бердянск” и буксир “Яны Капу” — продолжают движение к Керченскому проливу, пишет УНН со ссылкой на “Крым.Реалии”.

В воскресенье 17 ноября украинские буксиры прошли вдоль крымского побережья, миновали Форос, Ялту, Алушту и по состоянию на 19:10 (по киевскому времени) проходят мимо Рыбачьего. Об этом свидетельствуют данные автоматической идентификационной системы (АИС), согласно международной базе отслеживания судов Мarine Тraffic.

Передвижение “Бердянска”, “Никополя” и “Яны Капу” не отображается в международной базе данных, поскольку украинские военные суда тянут на буксирах с выключенной системой АИС.

Согласно прогнозу погоды, в Черном море у берегов Крыма 17-18 ноября ожидается слабое волнение, восточный ветер до 5 метров в секунду.

Стоит напомнить, что в МИД РФ заявили, что “Москва никогда не отрицала, что вернет Киеву судна”.