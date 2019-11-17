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В Беларуси завершились парламентские выборы

В Беларуси завершились парламентские выборы

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Выборы в нижнюю палату парламента Беларуси состоялись во всех округах, таким образом, избранные все 110 депутатов законодательного органа. Об этом в воскресенье сообщила глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина, передает УНН.

“Все избирательные округа отчитались о том, что выборы в них состоялись”, — сообщила Ермошина.

По данным ЦИК, итоговая явка избирателей составила 77,22%.

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Граждане Беларуси в воскресенье выбирали 110 депутатов Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания. На места в парламенте претендуют 513 кандидатов из 560 сначала зарегистрированных. С 12 по 16 ноября в республике проходило досрочное голосование. За это время явка избирателей составила более 35,77%.

В Беларуси насчитывается более 6,8 млн избирателей. На этих выборах аккредитовано более 1 тыс. международных наблюдателей.

Напомним, сегодня в Республике Беларусь проходили парламентские выборы.

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Источник: УНН
Теги: выборы, Беларусь, парламентские выборы
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