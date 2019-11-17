Регистрация | Вход |
USD: 24,25 0,0000  EUR: 26,66 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 18 ноября 2019 00:13
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В книгу рекордов Гиннеса вошло 52 украинца
В книгу рекордов Гиннеса вошло 52 украинца
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6195
Версия для печати

Он пришел с грязными руками: в РФ протестуют против боевика "ДНР", которого назначили руководить городом

Он пришел с грязными руками: в РФ протестуют против боевика "ДНР", которого назначили руководить городом

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Около двух тысяч человек приняли участие в воскресенье, 17 ноября, в российском городе Элиста в пятом по счету митинге с требованием отставки исполняющего обязанности мэра города Дмитрия Трапезникова. Трапезников, который занимал ряд ключевых должностей в террористической группировке “ДНР”, в том числе и должность временного главы “ДНР”, был в конце сентября избран Элистинского городского собрания главой городской администрации. Об этом пишет DW, передает УНН.

После этого, по данным издания “Кавказский узел”, исполком Съезда ойрат-калмыцкого народа усомнился в законности назначения Трапезникова и попросил генпрокурора России проверить его гражданство, образование и стаж. К сентябрю 2019 года Трапезников не имел никакого отношения к Элисте и всю жизнь провел в Донецке и Донецкой области.

“Мы требуем снятия Трапезникова с должности. Мы требуем проведения референдума и прямых демократических выборов главы города”, — заявил один из организаторов акции, предприниматель Борис Болеев. По словам противников Трапезникова, активисты подвергаются преследованиям — правоохранительные органы возбудили уже 15 административных дел.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правоохранитель, который перешел на сторону “ДНР”, заочно приговорен к 10 годам

“Мы буддистский народ. И у нас так принято: к власти приходили люди с чистыми помыслами. Трапезников приехал из самопровозглашенной „ДНР“, из зоны боевых действий на территории чужого государства. Он пришел с грязными руками. Ему здесь делать нечего”, — заявил участник акции Очир Катышев.

Напомним, 13 октября на митинг с требованием отставки Трапезников вышло около 4 тысяч человек, что стало рекордом для стотысячного города. Сами протесты начались в конце сентября, тогда сначала собралось 100-150 участников акции, но со временем, после окончания буддийских молебнов, число демонстрантов возросло до 500.

Источник: УНН
Теги: ДНР, Россия, протесты, боевики
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.