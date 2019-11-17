Он пришел с грязными руками: в РФ протестуют против боевика "ДНР", которого назначили руководить городом

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Около двух тысяч человек приняли участие в воскресенье, 17 ноября, в российском городе Элиста в пятом по счету митинге с требованием отставки исполняющего обязанности мэра города Дмитрия Трапезникова. Трапезников, который занимал ряд ключевых должностей в террористической группировке “ДНР”, в том числе и должность временного главы “ДНР”, был в конце сентября избран Элистинского городского собрания главой городской администрации. Об этом пишет DW, передает УНН.

После этого, по данным издания “Кавказский узел”, исполком Съезда ойрат-калмыцкого народа усомнился в законности назначения Трапезникова и попросил генпрокурора России проверить его гражданство, образование и стаж. К сентябрю 2019 года Трапезников не имел никакого отношения к Элисте и всю жизнь провел в Донецке и Донецкой области.

“Мы требуем снятия Трапезникова с должности. Мы требуем проведения референдума и прямых демократических выборов главы города”, — заявил один из организаторов акции, предприниматель Борис Болеев. По словам противников Трапезникова, активисты подвергаются преследованиям — правоохранительные органы возбудили уже 15 административных дел.

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“Мы буддистский народ. И у нас так принято: к власти приходили люди с чистыми помыслами. Трапезников приехал из самопровозглашенной „ДНР“, из зоны боевых действий на территории чужого государства. Он пришел с грязными руками. Ему здесь делать нечего”, — заявил участник акции Очир Катышев.

Напомним, 13 октября на митинг с требованием отставки Трапезников вышло около 4 тысяч человек, что стало рекордом для стотысячного города. Сами протесты начались в конце сентября, тогда сначала собралось 100-150 участников акции, но со временем, после окончания буддийских молебнов, число демонстрантов возросло до 500.