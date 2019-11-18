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Полиция Гонконга штурмом взяла университет, в котором забаррикадировались студенты

Полиция Гонконга штурмом взяла университет, в котором забаррикадировались студенты

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. Полиция Гонконга смогла попасть в здание Политехнического университета, в котором забаррикадировались более 200 протестующих, среди которых многие были студентами. Об этом в понедельник сообщило агентство The Associated Press, передает УНН.

По данным издания, штурм продолжался в течение всего дня. Против радикальных студентов полиция применила слезоточивый газ и водометы. Правоохранители оцепили всю территорию университета, заблокировав все входы и выходы из университетского городка.

Напомним, полиция Гонконга применила 17 ноября слезоточивый газ и водяные пушки для разгона студентов на полуострове Коулун, где находится университет. Радикально настроенные демонстранты оборонялись от правоохранителей кирпичами, бутылками с зажигательной смесью, обстреливали их из самодельных катапульт и луков. Как сообщила газета South China Morning Post, один из офицеров полиции был ранен в ногу выпущенной демонстрантом стрелой.

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В начале лета в Гонконге начались массовые акции протеста против намерения властей принять законопроект об экстрадиции, что позволяет выдавать правонарушителей материкового Китая. Несмотря на отзыв законопроекта, сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать антиправительственные выступления.

Источник: УНН
Теги: Китай, студенты, полиция, Гонконг, штурм
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