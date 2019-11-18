Сегодня Украину посетит премьер-министр Чехии Бабиш

КИЕВ. 18 ноября. УНН. В понедельник и вторник, 18 и 19 ноября соответственно, в Украину прибудет премьер-министр Чехии Андрей Бабиш вместе с вице-премьером и министром промышленности и торговли Карелом Гавличек и миссией из 85 предпринимателей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное издание Ceske Noviny.

"Частью поездки является встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским, а также подготовка к встрече с премьер-министром Алексеем Гончаруком. Основной целью официального визита является выражение поддержки территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, а также сближение Украины и Европейского Союза", - пишет издание.

Так, помимо политических встреч с Зеленским, Гончаруком и Дмитрием Разумковым, Бабиш и Гавличек примут участие в чешско-украинском бизнес-форуме. Деловую миссию возглавит президент Торгово-промышленной палаты Чехии Владимир Длоуги.

"Украина является 20-м крупнейшим внешнеторговым партнером Чешской Республики. По данным Торговой палаты, она предлагает самые широкие возможности для чешских предпринимателей в сфере гражданской авиации, транспортной отрасли и инфраструктуры, энергетики, водного хозяйства, оборонной промышленности и машиностроения", - отмечает издание со ссылкой на материалы правительства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Transparency International пригрозила премьер-министру Чехии судом, если тот не извинится

Следует отметить, что визит премьер-министра Чехии происходит на фоне массовых протестов против самого Бабиша. Так, 16 ноября около четверти миллиона человек приняли участие в акции протеста в канун годовщины Бархатной революции. Демонстранты, среди которых были и бывшие диссиденты и участники событий 1989 года, также критиковали президента страны Милоша Земана, которого, как и Бабиша, называли непригодным для должности.

В частности, сегодня, также с двухдневным визитом, Украину посетит министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Передача захваченных РФ в Керченском проливе украинских кораблей состоится 18 ноября