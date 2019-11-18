Следователь РФ уехал в Керчь оформлять отправку захваченных катеров - адвокат

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Российский следователь по делу украинских моряков находится сейчас в Керчи, где до сих пор оставались захваченные российской ФСБ украинские военные катера. Об этом сказал в утреннем эфире радио Крым.Реалии российский адвокат Николай Полозов, передает УНН.

"Вопрос о передаче украинских судов поднимался еще несколько недель назад, и об этом мы говорили со следователем. Он говорил, что планирует поехать в Керчь и будет принимать участие в каких-то действиях по оформлению передачи этих судов. Сейчас следователь уехал туда и это, вероятно, свидетельствует о том, что передача судов все же осуществится", – сказал он.

До этого Полозов сообщал о том, что Россия после возвращения Украине захваченных у берегов Крыма военных кораблей должна прекратить уголовное дело против украинских моряков.

17 ноября российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России в аннексированном Крыму сообщило, что передача захваченных у берегов Крыма в ноябре 2018 года украинских военных судов состоится 18 ноября.

По сообщению крымских СМИ, украинские военные катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" должны были передать Украине в "нейтральных водах".

Как сообщалось ранее, утром 17 ноября захваченные украинские военные катера "Бердянск" и "Никополь", которые находились в акватории порта "Генмол" в Керчи, начали готовить к отправке.

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о завершающем этапе возвращения в Украину трех кораблей ВМС Украины, которые захватила Россия с применением оружия вместе с экипажами в ноябре 2018 года.

Сайт "Украинский милитаристский портал" писал ранее, что, по данным системы отслеживания движения судов AIS, три украинских буксира – "Сапфир", "Титан" и "Гайдамака" – отправились в Черное море и идут в сторону побережья Крыма, вероятно, для того, чтобы забрать захваченные Россией украинские военные корабли.

Напомним, утром 18 ноября командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко сообщил УНН, что возвращение Украине захваченных РФ суден идет по плану.