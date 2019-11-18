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Законодатели планируют освободить депозиты от налогов

Законодатели планируют освободить депозиты от налогов

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Народный депутат от "Слуги народа" Сергей Штепа подал в парламент законопроект об освобождении депозитов от налогообложения. Соответствующая информация содержится на сайте Верховной Рады, передает УНН.

Согласно пояснительной записке, целью и задачей проекта закона №2422 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно освобождения от налогообложения депозитных вкладов населения является снятие налогового бремени с физических лиц - вкладчиков банков, создание дополнительных условий для привлечения средств в банковскую систему Украины от населения.

По мнению авторов нормативного акта, его принятие будет стимулировать привлечение средств от физических лиц в банковскою систему Украины, повысит доступность кредитования и благополучие населения, будет способствовать развитию экономики страны в целом.

Напомним, недавно в Верховной Раде Украины зарегистрировали внесенный Президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект №2412 о разведке.

Источник: УНН
Теги: налоги, депозит, законопроект, парламент
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