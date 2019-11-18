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Возвращение Украине захваченных РФ суден идет по плану - Воронченко
Возвращение Украине захваченных РФ суден идет по плану - Воронченко
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Передача Украине захваченных катеров: буксиры прибыли в район ожидания

Передача Украине захваченных катеров: буксиры прибыли в район ожидания

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Около 4:00 в понедельник украинские буксиры, которые должны доставить захваченные РФ в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" прибыли в район ожидания на передачу судов Украине. Об этом сообщил на странице Facebook председатель наблюдательного совета Майдана иностранных дел Андрей Клименко, передает УНН.

"Мониторинговая группа "Института Черноморских стратегических исследований", редакции BlackSeaNews и "Майдана иностранных дел" сообщает, что около 4:00 (киевское время) 18.11.2019 буксиры прибыли в район ожидания, где должна состояться передача захваченных кораблей ВМСУ (карта 1)", - сообщил он.

По данным Клименко, она находится на расстоянии 18 миль (33,3 км) строго на юг от мыса Опук, что на Керченском полуострове, то есть в нейтральных водах. "Примерно в 10 милях (18,5 км) к востоку находится точка, где почти год назад произошел захват украинских военных катеров и буксира ВМСУ (карта 2)", - добавил он.

Напомним, утром 18 ноября командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко сообщил УНН, что возвращение Украине захваченных РФ судов идет по плану.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, ВМС, корабль
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