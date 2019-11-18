Порошенко снова не явился на допрос в ГБР

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Пятый президент Украины Петр Порошенко опять не явился в Государственное бюро расследований на допрос по делу о злоупотреблении властью или служебным положением при отмене в 2016 году решение главы одного из местных РГА в Николаевской области. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова, передает УНН.

Иванова сообщила, что Порошенко был сегодня вызван в ГБР для допроса.

"Он должен был состояться в рамках досудебного расследования в уголовном производстве, касающемся возможного злоупотребления властью или служебным положением пятым президентом Украины во время отмены им в 2016 году решения главы одного из местных государственных администраций в Николаевской области. Речь идет об отмене решения, касающегося списания 1,5 тыс. гектаров земли в земли запаса государственной собственности. На проведение следственных действий не явился...", - рассказала Иванова.

Напомним, ГБР направило в ГПУ проект сообщения о подозрении Порошенко.

Также Государственное бюро расследований направило в прокуратуру проект представления в Верховную Раду на снятие неприкосновенности с пятого президента Украины Петра Порошенко, который является действующим народным депутатом.