Ляшко сообщили о подозрении из-за драки с Герусом

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Экс-народный депутат Украины Олег Ляшко в Бориспольской прокуратуре получил подозрение о нападении на народного депутата Украины Андрея Геруса. Кроме того, адвокату Ляшко вручено ходатайство об избрании нардепу меры пресечения. Об этом он сообщил, выйдя из здания Бориспольской прокуратуры. Передает корреспондент УНН.

"Только что заместитель прокурора Борисполя Неродык вручил мне сообщении о подозрении. Меня обвиняют в том, что я нанес легкие телесные повреждения и препятствовал в деятельности государственному деятелю Герусу. Также мне, моему адвокату, вручено ходатайство о применении меры пресечения заключения под стражу без альтернативы", - отметил Ляшко.

Ранее УНН сообщал, бывший народный депутат Украины Олег Ляшко явился в Бориспольскую прокуратуру для получения подозрения из-за драки с народным депутатом Украины Андреем Герус.