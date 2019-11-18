Ляшко заявил, что придет на суд для избрания ему меры пресечения

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Бывший народный депутат Украины Олег Ляшко заявил, что придет на суд, на котором будет рассматриваться ходатайство о взятии его под стражу в уголовном производстве по нападению на народного депутата Украины Андрея Геруса. Об этом он сообщил, выйдя из здания Бориспольской прокуратуры, передает корреспондент УНН.

"Заседание будет в Бориспольском районном суде. И я надеюсь, что получу повестку и обязательно приду на суд. Потому что ходатайство под взятие меня под стражу они фальсифицируют, что я мол избегаю следствия. Я по конституции имею право не давать никаких показаний, я имею право защищаться, тем более когда против меня это сфальсифицировано. Я не собираюсь никуда бежать, никуда прятаться. Я буду бороться, в тюрьме или на свободе", - заявил Ляшко.

Напомним, экс-народний депутат Украины Олег Ляшко в Бориспольской прокуратуре получил подозрение о нападении на народного депутата Украины Андрея Геруса. Кроме того, адвокату Ляшко вручено ходатайство об избрании нардепу меры пресечения.