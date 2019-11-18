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Возвращение Украине захваченных РФ суден идет по плану - Воронченко
Возвращение Украине захваченных РФ суден идет по плану - Воронченко
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МИД РФ: Москва передала украинской стороне корабли

Источник: УНН
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