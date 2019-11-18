В Кремле подтвердили встречу в "нормандском формате" 9 декабря

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Подготовка к саммиту в "нормандском формате" 9 декабря вступила в завершающую стадию. Об этом в понедельник сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.

"Нормандский формат" запланирован на 9 декабря, это действительно так, подготовка ведется и уже вступила в завершающую стадию", - сказал представитель Кремля.

Песков уточнил, что 18 ноября президент России Владимир Путин проведет международный телефонный разговор. Он не назвал собеседников Путина, но заметил, что разговор "будет во многом связан с подготовкой к "нормандскому формату".

Он отказался давать прогнозы относительно итогов саммита в "нормандском формате".

"По "нормандской четверке" я не буду высказывать какие-то ожидания: это очень серьезная встреча, долгожданная… Давайте не будем ни завышать ожидания, чтобы потом не разочаровываться, ни занижать, надеясь, что все-таки подготовка возымеет свои результаты ", - сказал представитель Кремля.

Напомним, 15 ноября пресс-служба Офиса Президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в нормандском формате состоится 9 декабря.