Военная прокуратура будет входить в состав ГПУ, а не Минобороны - Чумак

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Военная прокуратура Украины будет входить в состав Генеральной прокуратуры, а не Министерства обороны. Об этом в интервью информационному агентству Минобороны АрмияInform рассказал заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Виктор Чумак, передает УНН.

"Военных прокуроров уже выводят из-под подчинения Минобороны. И совершенно точно уже не будет действовать прокурорский "призыв" через военное ведомство. Эти люди будут гражданскими и полностью перейдут в подчинение Генеральному прокурору. Военная прокуратура будет входить в состав Генпрокуратуры, а не Минобороны", - отметил Чумак.

По его словам, все виды обеспечения прокуроры тоже будут получать по месту работы.

"Дедлайном станут соответствующие приказы Генпрокурора о ликвидации сначала Главной военной прокуратуры и создании Главной специализированной прокуратуры, а затем - о ликвидации прокуратур регионов и создании на их уровне спецпрокуратур. Завершится процесс формированием специализированных прокуратур гарнизонов. Причем мы проанализируем, где в них есть необходимость, а где - нет", - отметил Чумак.

Напомним, Главной военной прокуратурой выявлены факты, свидетельствующие о нанесении работниками Министерства обороны Украины 173 млн грн убытков.