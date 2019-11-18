В четверг пройдут первые слушания трибунала о нарушении иммунитета украинских судов

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Команда Министерства иностранных дел Украины направляется в Гаагу, где в четверг состоятся первые слушания арбитражного трибунала по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей (Украина против Российской Федерации) Конвенции ООН по морскому праву. Об этом сообщила в Facebook заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает УНН.

"Пока "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" направляются домой в Одессу, команда Министерства иностранных дел направляется в Гаагу, где уже в четверг состоятся первые слушания арбитражного трибунала по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей (Украина против Российской Федерации) Конвенции ООН по морскому праву", - написала Зеркаль.

Она напомнила, что 1 апреля 2018 года согласно требованиям Международной Конвенции ООН по морскому праву Украина сообщила РФ о споре по Конвенции ООН по морскому праву, что "захват и удерживание украинских военно-морских кораблей и членов их экипажей является грубым нарушением Россией иммунитетов военных кораблей, гарантированных нормами международного обычного и морского права".

Международный трибунал по морскому праву 25 мая 2019 года на запрос Украины обязал Россию немедленно вернуть под контроль Украины "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" и 24 члена их экипажей, заметила заместитель министра.

"Однако, приказ Международного трибунала не был и не является самоцелью. Наша цель - установление нарушения права, восстановление его и получение надлежащей компенсации. Именно это и заложено в иске МИД от 1 апреля 2019 года", - подчеркнула дипломат.

Она привела пример дела "Арктик Санрайз" (Нидерланды против России), когда 14 августа 2015 года было принято решение арбитражного трибунала, которым признано нарушение Россией Конвенциии ООН по морскому праву и обязано выплатить компенсацию в пользу королевства.

"Мы также собираемся пройти этот путь и доказать всему миру и арбитражному трибунала, что проход 25 ноября 2018 года был мирным и законным, а действия Российской Федерации, в том числе по уголовному преследованию наших моряков, являются нарушением норм международного права", - подчеркнула Зеркаль.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряка арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

7 сентября в Киев вернулись 35 заложников, в том числе 24 моряка. Они вернулись на родину в рамках обмена между Украиной и РФ.