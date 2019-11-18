ВМС: возвращенные Россией судна движутся в направлении материковой Украины

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" движутся в направлении материковой Украины. Об этом говорится в сообщении ВМС ВСУ в Facebook, передает УНН.

"Сегодня, 18 ноября, в акватории Черного моря начат процесс по возвращению украинских катеров "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу". Сейчас украинские буксиры "Титан", "Гайдамаки" и поисково-спасательное судно "Сапфир" вместе с катерами и буксиром начали движение в направлении материковой Украины", - указали в пресс-центре командования ВМС ВСУ.

Напомним, 18 ноября командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко сообщил УНН, что процедура передачи Украине двух катеров и буксира, которые были захвачены РФ в 2018 году у Керченского пролива, завершается, вскоре начнется буксировка судов в Одессу.

До этого у МИД РФ 18 ноября заявили, что Москва передала украинской стороне корабли.

Напомним, 25 ноября 2018-го пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

7 сентября в Киев вернулись 35 заложников, в том числе 24 моряка. Они вернулись на родину в рамках обмена между Украиной и РФ.