Кремль: мы не можем оценить достоверность данных Киева для следственной группы по МН17

КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Кремле не могут оценить "качество и достоверность материалов, предоставленных Киевом в совместную следственную группу", которая расследует обстоятельства крушения Boeing в Украине. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу прокомментировать публикацию переговоров, которые помощник президента РФ Владислав Сурков возможно вел с участниками формирований боевиков Востоке Украины, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

"Мы не имеем возможности хоть как-то оценивать качество и достоверность этих материалов (предоставленных Киевом), поэтому, соответственно, мы не имеем возможности их комментировать", - отметил представитель Кремля.

"Вся информация идет от совместной следственной группы, Россия никогда не была участницей, к своему сожалению, этой совместной следственной группы, ей фактически было отказано в праве принимать участие, несмотря на готовность российской стороны оказывать всяческое содействие и вносить свой весомый вклад в расследование этой чудовищной катастрофы", - напомнил он.

"Различного вида материалы в эту следственную группу зачастую попадают из Украины - из страны, на территории которой и в воздушном пространстве которой произошла эта трагедия, и страны, которая несет ответственность за несвоевременное закрытие воздушного пространства для гражданских судов", - считает Песков.

Как стало известно ранее, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что совместная следственная группа, которая проводит расследование крушения Boeing над Донбассом в июле 2014 года, "подгоняет материалы" под заранее готовое решение.