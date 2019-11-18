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Институт нацпамяти Польши завтра начнет поисковые работы во Львовской области

Институт нацпамяти Польши завтра начнет поисковые работы во Львовской области

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Во вторник, 19 ноября, команда Бюро поисков и идентификации Института национальной памяти Польши вместе с украинскими специалистами приступит к поисковым работам на территории Львовской области. Об этом говорится в сообщении Бюро поисков и идентификации института национальной памяти Польши в Twitter, передает УНН.

“Завтра (вторник, 19 ноября) команда Бюро поисков и идентификации Института национальной памяти в сотрудничестве со специалистами с украинской стороны приступит к поисковым работам на территории бывшего кладбища на Збоищах (Львовская область)”, — сказано в сообщении.

По информации Бюро, целью работ является определить, есть ли в обследуемом районе массовое захоронение польских солдат, которые погибли в сентябре 1939 года, защищая Львов.

“Эти области являются одним из нескольких мест, включенных в заявку, поданную украинским властям Институтом национальной памяти”, — добавили в Бюро.

Ранее сообщалось, что поисково-эксгумационные работы украинские исследователи совместно с польскими экспертами проведут на территории монастыря Святых Петра и Павла в городе Дрогобыч.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, Польша, раскопки
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