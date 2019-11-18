Институт нацпамяти Польши завтра начнет поисковые работы во Львовской области
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Во вторник, 19 ноября, команда Бюро поисков и идентификации Института национальной памяти Польши вместе с украинскими специалистами приступит к поисковым работам на территории Львовской области. Об этом говорится в сообщении Бюро поисков и идентификации института национальной памяти Польши в Twitter, передает УНН.
“Завтра (вторник, 19 ноября) команда Бюро поисков и идентификации Института национальной памяти в сотрудничестве со специалистами с украинской стороны приступит к поисковым работам на территории бывшего кладбища на Збоищах (Львовская область)”, — сказано в сообщении.
По информации Бюро, целью работ является определить, есть ли в обследуемом районе массовое захоронение польских солдат, которые погибли в сентябре 1939 года, защищая Львов.
“Эти области являются одним из нескольких мест, включенных в заявку, поданную украинским властям Институтом национальной памяти”, — добавили в Бюро.
Ранее сообщалось, что поисково-эксгумационные работы украинские исследователи совместно с польскими экспертами проведут на территории монастыря Святых Петра и Павла в городе Дрогобыч.
#Ukraina #Poszukiwania— Poszukiwania IPN (@poszukiwaniaIPN) November 18, 2019
Jutro (wtorek, 19 listopada) zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN we współpracy ze specjalistami strony ukraińskiej rozpocznie prace poszukiwawcze na terenie dawnego cmentarza w Zboiskach (okręg lwowski). pic.twitter.com/7QQ9hvBa2C