Военную полицию возможно выведут из-под Генштаба - Чумак

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Военную полицию возможно полностью выведут из-под Генерального штаба, но оставят в подчинении министра обороны. Об этом в интервью информационному агентству Минобороны АрмияInform рассказал заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Виктор Чумак, передает УНН.

Отвечая на вопрос, не станет ли оставление военной полиции в подчинении оборонного ведомства нарушением принципа независимости органов, проводящих досудебное расследование, Чумак ответил: "В зависимости от определенной подследственности, возможно, придется ее полностью выводить из-под Генерального штаба, но оставлять в подчинении министра обороны. Здесь ситуация непростая, ведь следует найти баланс, учитывая то, кто будет основными "клиентами" военной полиции. Понятно, что это не Минобороны, а прежде всего военные части и соединения, подчиненные ГШ".

По его словам, именно в них происходит львиная доля деяний. С другой стороны министерство тоже имеет части прямого подчинения, оборонные заводы, экономические связи с другими ведомствами и тому подобное.

"То есть, вопрос подчинения военной полиции остается в определенной степени деликатным", - отметил Чумак.

Напомним, в учебном центре Военной полиции уже подготовлено около 1000 специалистов. Позже на базе учебного центра состоится поэтапное развертывание школы Военного полицейского.