В МИД отреагировали на возвращение Украине захваченных РФ судов

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Несмотря на возвращение моряков и судов, спор о нарушении Россией иммунитетов трех военно-морских судов и 24 членов их экипажей у Керченского пролива 25 ноября прошлого года продолжается. Об этом говорится в комментарии МИД Украины относительно возвращения Россией трех украинских военно-морских судов "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу", передает УНН.

"Прошло 358 дней с момента незаконного захвата и задержания Россией трех украинских военных кораблей в акватории Черного моря. 18 ноября корабли наконец были переданы представителям украинских органов власти", - говорится в комментарии.

В МИД напомнили, что, согласно приказу Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года, Россия должна безотлагательно передать под контроль Украины упомянутые судна. В то же время, подчеркивают дипломаты, россиянам понадобилось почти полгода для такого возвращения.

"После тщательной проверки и экспертизы станет ясно, в каком состоянии возвращены украинские корабли, было ли с них изъято оборудование и документацию", - отметили они.

В министерстве напомнили также, что 1 апреля 2019 года МИД, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, сообщил Российской Федерации о споре о нарушении ею иммунитетов трех военно-морских судов и 24 членов их экипажей.

"Несмотря на возвращение моряков и судов, спор продолжается, сформирован арбитражный суд и уже 21-22 ноября в Гааге состоятся первые процессуальные слушания, на которых будут определены дальнейшие процедурные вопросы рассмотрения дела. Украинская сторона прилагает усилия с целью установления арбитражным судом нарушения Россией Конвенции ООН по морскому праву при задержании и содержании "Никополя", "Бердянска" и "Яны Капу" и 24 членов их экипажей. Иммунитеты военных судов является основополагающим принципом международного обычного и морского права. Никто не имеет права их нарушать, а в случае нарушения виновные должны понести полную ответственность", - отметили в дипведомстве.

Как сообщал УНН, украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" направляются в направлении материковой Украины.