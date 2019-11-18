"Газпром" направил "Нафтогазу" предложение о продлении на год контракта на транзит газа

КИЕВ. 18 ноября. УНН. “Газпром” направил “Нафтогазу Украины” официальное предложение о продлении срока действия существующего или заключения нового контракта на транзит газа через территорию Украины сроком на год, с учетом прогнозируемого спроса европейских покупателей на 2020 год. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе российского холдинга, пишет УНН.

“В предложении “Газпрома” указано, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются: отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств, отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на “Газпром” штрафа за якобы “нарушение экономической конкуренции” и отзыв ходатайства “Нафтогаза Украины” об инициировании Европейской комиссией расследования против “Газпрома”, — уточнили в компании.

Кроме того, в “Газпроме” ожидают позиции украинской стороны о готовности напрямую закупать российский газ с 2020 года.

Стоит напомнить, что в Нафтогазе рассказали о требованиях Газпрома для нового транзитного контракта. Новый контракт о транзите газа по территории Украины после 2019 года будет с новым оператором ГТС Украины, а НАК “Нафтогаз Украины” в ближайшем будущем не будет стороной транзитного контракта. Российская сторона формально говорит, что согласна на такие условия, но имеет ряд требований к украинской стороне.

Напомним, что еще в октябре этого года, глава “Газпрома” Алексей Миллер считает, что продолжение действующего контракта на транзит с Украины с актуализацией рыночных условий может быть единственным путем.