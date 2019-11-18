В Раде появился законопроект относительно налогообложения операций с криптовалютами

КИЕВ. 18 ноября. УНН. На рассмотрение руководству Верховной Рады был передан законопроект, который предусматривает налогообложение операций с криптовалютами. Соответствующая информация содержится на сайте ВРУ, передает УНН.

Проект закона №2461 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно налогообложения операций с криптоактивамы был передан на рассмотрение руководству парламента 15 ноября.

Как пояснили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации, документ предусматривает 5%-ную ставку налога на доходы физических лиц для инвестиционной прибыли от продажи криптоактивов сроком на 5 лет.

Согласно проекту нормативного акта, инвестиционный доход от операций с криптоактивамы рассчитывается как положительная разница между доходом, полученным налогоплательщиком от продажи криптоактива, и его стоимостью, которая определяется из суммы документально подтвержденных расходов на приобретение такого криптоактива и/или на создание такого криптоактива. Кроме того, операции по продаже криптоактивов не является объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость

В ведомстве также отметили, что принятие этого закона создаст условия для начала функционирования рынка виртуальных активов в соответствии с законодательством Украины с учетом баланса интересов субъектов, осуществляющих операции с виртуальными активами, и государства, которое получит дополнительные поступления налогов от операций с виртуальными активами. Также в пресс-службе министерства добавили, что в документе определены термины - "виртуальный актив", "криптоактив", "операция по криптоактивам", "распределенный реестр", "токен" и "токен-актив".

Законопроект разработан блокчейн-сообществом, межфракционного депутатского объединения Верховной Рады Украины Blockchain4Ukraine, Офисом эффективного регулирования BRDO и командой Министерства цифровой трансформации.

Напомним, в конце сентября вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что новое Министерство цифровой трансформации планирует привести в Украину международную платежную систему PayPal и определить правовой статус криптовалюты.